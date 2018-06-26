Mersin’de sağlık turizmi hazırlıkları

Şahin, sağlık turizmi açısından yapımı devam eden ve açılacak olan Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti. Şahin, "Sağlık sektöründe Sağlık Bakanlığının özel hastaneleri desteklediği dönemlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü özel hastaneler bu ülkenin yatırımı. Bu yatırımların geriye düşmesi ülkeye kazanç sağlamaz. Şehir hastanelerinin yapılması bizim için bir övünç. Şehir hastanelerinden rahatsız değiliz. Sadece kamu özel ayrımında özelin de varlığının hissedilmesinden yanayız. Yoksa şehir hastanelerinin sıra beklemeden daha konforlu ortamlardan vatandaşın yararlanmasından biz de mutluyuz" dedi.

"Kaliteli hastanelere ihtiyacımız var”

Akdeniz Bölgesinin de sağlık turizmi açısından önemli bir noktada olduğunun altını çizen Şahin, "2019 yılında Çukurova Uluslararası Havalimanı açılacak. Bugün İstanbul’daki hastaneler büyük bir atılım, büyük bir kazanç içerisinde. Ve bu Türkiye’nin kazancı. Sağlık turizminde her gelen 1 dolar, Türkiye’nin öz sermayesi. Biz bir şey ithal edip, üretip onu geri satmıyoruz. Burada doktorluğumuzu, emeğimizi Türkiye’ye kazandırıyoruz. 8 milyar dolar gibi bir sağlık turizmi pastası var. Akdeniz Bölgesinin sağlık sektörü konusunda 2 milyar dolardan aşağı ciro yapmaması gerekiyor. Bunun içinde özellikle özel ve kaliteli hastanelere ihtiyacımız var. Özel hastanelerimizin kalitesinin artmasına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Şu anda hizmet verdikleri hastaneyi, 50 yataklı, 3 bin 500 metrekarelik bir alan iken devraldıklarını hatırlatan Şahin, "2013 yılında 5 bin metrekare kapalı alan olarak 100 yataklı hale getirdik. 2011 yılından bu yana da bu hastanede 6 bin bypass, 40 bin anjiyo yaptık. Mersin’de bu sayı çok önemli. Sağlık Bakanlığı istatistikleriyle 2011’den 2017’ye kadar yüzde 100’ün de üzerinde bir dolulukla çalıştık. Branş sayımız arttı. 48 doktor kadromuz var. 2015 yılı Ekim ayında alınan ön izinle medikal onkoloji, radyasyon onkoloji, nükleer tıp izinleriyle yeni bina yatırımına başladık" diye konuştu.

Mersin Çamlıbel Sağlık Eğitim Vakfı’nı kurmayı düşündüklerini, Mersin Ortadoğu Hastanesi olarak amaçlarının üniversiteleşmek olduğunu ifade eden Şahin, vakıf üniversitesi kurma

konusunda Mersin’de böyle bir yatırımlarının bulunduğunu, en yakın zamanda bu çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.

Hükümetin çıkardığı yasadan yararlandıklarını dile getiren Şahin, şöyle devam etti; "Bankalarla yeniden yapılandırma sürecine girdik ve gayet de sağlıklı ilerliyor. Yatırım yapmış, istihdam sağlayan işletmelerin hayatta kalmasını sağlayan bir yasa. Faaliyetlerimizi durdurmadık hala da devam ediyoruz. Rekabetten kaynaklı böyle bir algı oluşturulması, ’çamur at izi kalsın’ gibi durumların kimseye faydası olmaz. Sağlık sektörü dışındaki tüm sektörlerde sıkıntı var. Ama bu ülke bizim, mücadeleye devam edeceğiz, istihdamı korumaya devam edeceğiz, çalışacağız. Geleceğe umutlu bakıyoruz. Türkiye’de verilen sağlık hizmeti Avrupa ve Amerika’dan daha üst seviyededir."