Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 10:16

Mersin’de sahte içki operasyonu

Mersin’de düzenlenen operasyonda çok miktarda alkol ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin’de sahte içki operasyonu

08 Mayıs 2018 10:16


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiye yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda M.Ö. ve A.T. isimli şahısların kullandığı otomobilde arama yapan ekipler, 262 şişe sahte içki, 60 litre etil alkol, 25 litre şişelenmek için hazırlanmış viski sıvısı ve 700 milim anason ele geçirdi.


Ekipler ayrıca H.O. isimli şahsın bulunduğu yerde yaptığı aramada ise değişik boy ve ebatlarda 123 şişe veya kutu sahte içki ele geçirdi.


Operasyonlarda gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç