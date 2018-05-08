Mersin’de sahte içki operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiye yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda M.Ö. ve A.T. isimli şahısların kullandığı otomobilde arama yapan ekipler, 262 şişe sahte içki, 60 litre etil alkol, 25 litre şişelenmek için hazırlanmış viski sıvısı ve 700 milim anason ele geçirdi.

Ekipler ayrıca H.O. isimli şahsın bulunduğu yerde yaptığı aramada ise değişik boy ve ebatlarda 123 şişe veya kutu sahte içki ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.