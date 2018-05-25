Mersin’de sahte parayla esnafı dolandıran kadın yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Toroslar ilçesi Darıkesi Mahallesi’nde bir kadın, yol üzerindeki esnaftan 100 lirayla alışveriş yaptı. Esnaf, paranın sahte olduğunu anlayınca durumu jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine harekete geçen Toroslar Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelinin olay yerinden uzaklaştığı aracı tespit eden ekipler, aracı durdurarak arama yaptı. Araçta, 26 adet sahte 100 TL bulan ekipler, 1 gram da uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayda gözaltına alınan şüphelinin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.