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25 Mayıs 2018 14:26

Mersin’de sahte parayla esnafı dolandıran kadın yakalandı

Mersin’de sahte para ile esnafı dolandırdığı tespit edilen bir kadın, üzerindeki 2 bin 600 TL sahte para ile yakalandı.

Mersin’de sahte parayla esnafı dolandıran kadın yakalandı

25 Mayıs 2018 14:26


Edinilen bilgiye göre, Toroslar ilçesi Darıkesi Mahallesi’nde bir kadın, yol üzerindeki esnaftan 100 lirayla alışveriş yaptı. Esnaf, paranın sahte olduğunu anlayınca durumu jandarmaya haber verdi.


İhbar üzerine harekete geçen Toroslar Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelinin olay yerinden uzaklaştığı aracı tespit eden ekipler, aracı durdurarak arama yaptı. Araçta, 26 adet sahte 100 TL bulan ekipler, 1 gram da uyuşturucu madde ele geçirdi.


Olayda gözaltına alınan şüphelinin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.




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