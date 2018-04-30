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30 Nisan 2018 09:45

Mersin’de ’Salut Salon Quartet’ rüzgarı

Mersin’de bu yıl 17.

Mersin’de ’Salut Salon Quartet’ rüzgarı

30 Nisan 2018 09:45

’si düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan Salut Salon Quartet, mizah, klasik müzik ve aşk şarkılarından oluşan repertuarlarıyla dinleyenleri kendisine hayran bıraktı.


Mersin Kültür Merkezi’nde hayranları ile buluşan dünyanın en popüler müzik topluluklarından Salut Salon Quartet, sahne performanslarıyla izleyiciden tam not aldı


Mersinlilerin yoğun ilgisiyle kapalı gişe seslendirilen konserde Prokofiev, Piazzolla, Bach, Vivaldi ve Rachmanninov’un eserlerinden seçme parçalarla birlikte Chansons, Marilyn Monroe ve Herbert Grönemeyer şarkıları, Erich Fried’in aşk şiirlerinden oluşan bir repertuvarı seslendirdi.


Oda müziği dörtlüsü olarak Hamburg’ta kurulan topluluk, Angelica Bachman, Olga Shkrygunova, Meta Hüper, Romy Katja isimlerinden oluşuyor.


Mizah, klasik müzik ve aşk şarkılarını aynı sahnede buluşturarak hayranlık uyandıran bir performans sergileyen topluluk, konser bitiminde ise Astor Piazzola’nın Liber Tango eserini ünlü kanun sanatçısı Ahmet Baran eşliğinde seslendirdi. Konserin konuk sanatçısı Ahmet Baran, Arjantinli tango müziği ve bandoneon ustası Piazzolla’nın bu eşsiz eserinin seslendirilişine kanunu ile katılarak sanatseverlere unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Sanatçılar, seyircilerin yoğun ilgisiyle Mersin Kültür Merkezi Fuaye’sinde uzun süre imza, fotoğraf çekimi ve söyleşi gerçekleştirdi.




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