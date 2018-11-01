Mersin'de "Şarbon" hastalığı eğitimi

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerine, "şarbon" hastalığı ile ilgili olarak eğitim verildi.

Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Uzman Veteriner Hekimleri tarafından Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda personellere yönelik, eğitim toplantısı düzenlendi.

Toplantının birinci grubuna, il müdürlüğü ve 13 İlçe müdürlüğünde görevli, veteriner hekimler, Mersin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Mersin Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği veteriner hekimleri katıldı.

İkinci gruba ise küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri, kasaplar ve marketlerin et reyonu çalışanları katıldı.

Her iki gruba da şarbon hastalığı hakkında gerekli bilgiler verildi.