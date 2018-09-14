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Mersin'de şaşırtan görüntü

Mersin’de motosiklet ile demir taşıyarak trafiği tehlikeye düşüren 2 kişi görenleri şaşırttı.

Mersin'de motosiklet ile demir taşıyarak trafiği tehlikeye düşüren 2 kişi görenleri şaşırttı.


Alınan bilgiye göre, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki demirleri motosiklete yan koyarak trafiğe çıkan 2 kişi, kent merkezinde şaşkın bakışlara aldırış etmeden yollarına devam etti. Demirler yüzünden hiçbir aracın yanından geçmeye yaklaşamadığı motosiklet olası bir kazaya davetiye çıkardı.

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