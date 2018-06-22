Mersin’de seçmen ve sandık sayıları belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan verilere göre, Mersin’de 1 milyon 270 bin 128 seçmen bulunuyor. En çok seçmen bulunan ilçe 234 bin 373 kişi ile Tarsus. Bu ilçeyi 203 bin 238 seçmen ile Toroslar, 179 bin 219 seçmen ile Yenişehir, 176 bin 7 seçmen ile Akdeniz ve 134 bin 212 seçmen ile Mezitli izliyor.

Merkezdeki 4 ilçenin seçmen sayısı toplandığında 692 bin 676 seçmen sayısına ulaşılıyor ki, bu rakam il genelindeki seçmen sayısının yarısından fazla. İkinci bölge olarak anılan diğer 9 ilçenin toplam seçmen sayısı ise 577 bin 452 olarak açıklandı. Mersin’de önceki dönem 11 olan milletvekili sayısı da bu dönem 13’e yükseldi.

İlçelerdeki seçmen ve sandık sayıları ise şöyle; "Akdeniz’de 510 sandık, 176 bin 7 seçmen. Toroslar’da 586 sandık, 203 bin 238 seçmen. Yenişehir’de 496 sandık, 179 bin 219 seçmen. Mezitli’de 382 sandık, 134 bin 212 seçmen. Anamur’da 172 sandık, 50 bin 407 seçmen. Aydıncık’ta 33 sandık, 8 bin 452 seçmen. Bozyazı’da 69 sandık, 20 bin 305 seçmen. Çamlıyayla’da 26 sandık, 6 bin 639 seçmen. Erdemli’de 319 sandık, 100 bin 445 seçmen. Gülnar’da 96 sandık, 19 bin 688 seçmen. Mut’ta 178 sandık, 46 bin 403 seçmen. Silifke’de 299 sandık, 90 bin 740 seçmen ve Tarsus’ta 730 sandıkta 234 bin 373 seçmen."