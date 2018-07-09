Mersin’de şehitlerin isimleri sokak ve caddelere verilecek

Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıda, idare tekliflerine ait 17, komisyon raporlarına ait 7 ve gündem dışı 5 madde olmak üzere toplam 29 madde görüşüldü.

Şehitlerin isimlerinin yaşatılması ve ailelerinin onurlandırılması amacıyla Mersinli şehitlerin isimlerinin Mersin’in yol, meydan ve caddelere verilmesi ile ilgili bakanlığa iletilen teklif bakanlıkça da uygun bulundu. Bakanlık tarafından uygun görülen 17 şehidin ismi yol, meydan ve kavşaklara verilmesi ile ilgili teklif Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi. 3-4 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 4. Çamlıyayla İğneoyası Festivali ile 18-19 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 4. Çamlıyayla Moto Festivali giderleri için Çamlıyayla Belediyesi’ne 100 bin TL maddi destekte bulunulması ve Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi Derneği’ne 850 bin TL maddi yardımda bulunulması ile ilgili teklif görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 2018 Yılı Stratejik Planı’nda yer alan deniz taşıtı alımı ile ilgili teknik araştırma ve incelemelerde bulunmak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Deniz Ticaret Odası bünyesinde görev yapan personellerden oluşan heyetin Ağustos ayı içerisinde İtalya ve Yunanistan’a ziyarette bulunması ile ilgili teklif oy birliği ile kabul edildi.

"İlçe belediye işgallere göz yummamalı"

Toplantıda konuşan Kocamaz, yaz aylarının gelmesi ve deniz sezonunu açılmasıyla birlikte plajlarda yapılan işgallerle ilgili konuşan ve ilçe belediyelerini daha hassas davranmaya çağırarak, "Yaz aylarının gelmesi ile birlikte plaj mevsimi başladı ve şikayetler de yağmur gibi geliyor. Özellikle sahili olan belediyelerimiz için söylüyorum. İşgaller konusunda belediyelerimizin biraz daha hassas davranması gerekiyor. Bu konuda özellikle belediye başkanı arkadaşlarımızın dikkatini çekmek istiyorum. Bu konuda biraz daha hassas davranırsak ve yasa dışı işgallere göz yummazsak çok iyi olur" dedi.

Uzun süredir çalışmaları devam eden ve Mersin’in imar anlamında kaderini değiştirecek olan Nazım İmar Planı ile ilgili muhtarları, sivil toplum örgütlerini, oda ve dernekleri bilgilendirmek için toplantılar düzenleyeceklerini kaydeden Kocamaz, "1/ 5 bin Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile alakalı bugün saat 18.00’da şehrimizde ki TMMOB üyesi odaların temsilcilerine bir dunum yapılacak. Salı günü öğlen merkezdeki muhtarlara ve Salı günü akşamda Sivil Toplum Kuruluşlarına bun planın sunumu yapılacak. Onların da bilgilendirilmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.