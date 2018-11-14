Mersin'de "Şeker Çocuklar" şenliği

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diyabet tedavisi gören çocukların moralini yükseltmek ve tedavilerine katkı sağlamak amacıyla "Şeker Çocuklar" şenliği düzenlendi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi doktorlarından Prof. Dr. Erim Erdem, diyabet hastası çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlik kapsamında, salonda bulunan palyaçolar, çocukların yüzlerine boyalarla şekil çizdi. Etkinlikte ayrıca, diyabet hastası olan Erdem, çocuklara hastalık süresi boyunca yaşadıklarını anlattı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Bahçacı ise, "Diyabet hastalığı halk arasında şeker hastalığı olarak biliniyor. Adı 'şeker' ama kendisine sahip olanlar çeker" dedi.

"Türkiye'de 5.5 milyon diyabetli var"

Diyabetin sadece Türkiye'de değil dünyada en önde gelen kronik hastalıklardan biri olduğunu kaydeden Bahçacı, dünyada 425 milyon diyabetlinin yaşadığını bunlardan 5.5 milyonunun Türkiye'de yaşadığını ifade etti. 2040 yılında 650 milyon diyabetli olması beklendiğini aktaran Bahçacı, "Diyabetin 2 türü var. Birincisi,vücutta pankreas diye bir organımız var, o organımızda insülin salgılayan hücreler var. Bunlar eksik salgılanıyorsa, buna Tip 1 diyabet diyoruz. İnsülin salgılayan hücreler, insülin salgılıyor ama etki edemiyorsa, bu da Tip 2 diyabeti oluşturuyor. Bu hastalık vücuda verilecek zararların en aza indirgenebilecek hastalıklardan biridir. Diyabetle mücadele için en önemli nokta aile desteği. Aile bireylerinin desteğiyle ve moralle diyabet hastaları yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilir. Diyabet hastaları bu hastalıkla yaşamayı öğrenmeli" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından diyabetli çocuklar, dans ve müzik gösterileri gerçekleştirdi. Velilerin de eşlik ettiği gösterilerde renkli görüntüler ortaya çıktı.