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Mersin'de seraları hortum vurdu

Mersin’in Bozyazı ilçesinde meydana gelen hortum seraların büyük zarar görmesine neden oldu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen hortum seraların büyük zarar görmesine neden oldu.


Bozyazı'da gece yarısı sağanak yağışın ardından sabaha karşı çıkan hortum, Tekeli, Gözsüzce ve Karaisalı mahallelerinde yaklaşık 7 dönüm muz serasına zarar verdi. Seraları zarar gören vatandaşları ziyaret eden Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, seralardaki zararı inceledi. Bu tür doğal afetler karşısında devletin belirli konularda vatandaşlara yardımcı olabildiğini vurgulayan Taşdan, vatandaşların mutlaka seralarını sigortalatmaları gerektiğini söyledi.

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