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31 Ağustos 2018 10:20

Mersin’de silahla gasp yaptığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı

Mersin’de bir çocuğun elindeki telefonu silah zoruyla aldığı iddia edilen bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Mersin’de silahla gasp yaptığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı

31 Ağustos 2018 10:20


Edinilen bilgilere göre, Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi’nde U.E isimli küçük bir çocuk dayısı ile birlikte sokakta bulundukları sırada 2 şüpheli tarafından silah zoruyla telefonu çalındı. Şüpheliler ardından silahla ateş ederek, U.E ve dayısını kovaladı. Mağdur şahısların polise haber vermesi üzerine çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şahıslardan birinin F.A. (19) olduğunu tespit etti.


Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan Fatih A. adliyeye sevk edildi. Diğer şahsın ise arandığı bildirildi.




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