Mersin’de silahlı alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, akşam 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Kelceköy Mahallesi su deposu mevkisinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup kavga etti. Silahla vurulan Mehmet Şirvani (32) ve Ümit D. yaralandı. Yaralılardan Mehmet Şirvani, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ümit D. ise Mut Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Mersin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili Gökhan G. ve Osman G.’nin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.