Diğer
Kategoriler
11 Haziran 2018 11:20

Mersin’de silahlı alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mersin’de silahlı alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

11 Haziran 2018 11:20


Alınan bilgiye göre, akşam 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Kelceköy Mahallesi su deposu mevkisinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup kavga etti. Silahla vurulan Mehmet Şirvani (32) ve Ümit D. yaralandı. Yaralılardan Mehmet Şirvani, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ümit D. ise Mut Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Mersin Devlet Hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili Gökhan G. ve Osman G.’nin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç