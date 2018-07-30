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30 Temmuz 2018 00:38

Mersin’de silahlı saldırı: 1ölü, 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde işyerinden çıkan 2 kişi silahlı saldırıya uğradı.

Mersin’de silahlı saldırı: 1ölü, 1 yaralı

30 Temmuz 2018 00:38

Saldırı sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Olay, saat 23.20 sıralarında Şehit Mustafa Mahallesi, 3522 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kahvehane çalıştıran Emir Bırakmaz ve arkadaşı (41) motosikletle giderken silahlı saldırıya uğradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ağır yaralanan Emir Bırakmaz hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Arkadaşı İbrahim K. (42) hastanede tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis tarafından silahlı saldırıyı olayı ile ilgili geniş çaplı operasyon başlatıldı.




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