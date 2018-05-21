Mersin’de sinekle mücadele çalışması gece de sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince güneşin batmasına yakın saatlerde başlayan ilaçlama çalışmalarında, cadde ve ara sokakları dahil olmak üzere kentin tüm mahallelerinde çalışmalar devam ediyor. İlçelerinin tüm noktalarında ilaçlama konusunda tek yetkili kurum olan Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ilaçlama ekipleri, mahallelerdeki çalışmalarına devam ederken, çalışmalar sırasında vatandaşlardan gelen şikayetler de dikkate alınarak öncelikli bölgelerde ilaçlamalara ağırlık veriliyor.

İl genelindeki rutin ve gece ilaçlamaları ile ilgili değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ilaçlama hizmeti konusunun Mersin’de yaşayan vatandaşların en çok önemsediği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne en çok teşekkür ettiği konulardan birisi olduğunu ifade etti.

Belediye olarak vatandaşların evlerinde huzur içinde yaşamaları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını kaydeden Kocamaz, “Mersin’de sıcaklık değerleri üst seviyelere doğru çıkmaya başladı. Bizler de içinde bulunduğumuz dönemden itibaren seyretmesi öngörülen hava sıcaklıklarını da göze alarak gece ilaçlaması hizmetini daha önce planladığımız zamandan daha önce başlattık” dedi.

İlaçlama hizmeti konusunda göreve geldikleri dönemden itibaren önemli bir yol kat ettiklerine dikkat çeken Kocamaz, “Görevde bulunduğumuz süre içinde ilaçlamada kullanılmak üzere araç ve araç üstü ekipmanlar aldık. Amacımız halkımızın bu konuda yaşadığı sıkıntıları tamamen gidermek. Yıl boyunca devam eden rutin ilaçlama çalışmalarımıza bugünden itibaren gece ilaçlamaları da katıldı. Bu konuda yoğun bir çalışma sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.