Mersin’de ’Sokak Basketbolu’ heyecanı

2013 yılından beri düzenli olarak Türkiye’nin birçok farklı noktasında gerçekleştirilen 3x3 Türkiye Turu, bu sezonki adı ile ’TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nun ikinci etabı Mersin’de gerçekleştirildi. Sokak basketboluna ilginin artması amacıyla düzenlenen ve Büyükşehir Belediyesi’nin de büyük destek verdiği turnuvalara, basketbol tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

İki gün süren etkinlikte Büyük Erkekler, Genç Erkekler ve Genç Kızlar olmak üzere üç kategoride maçlar oynandı. Genç Erkekler final maçında Hasketbol GSK, Why Not’ı 21-20 yenerek birinci oldu. Büyük Erkekler finalinde ise Threegone, Hababam Anatoli’a takımını 20-13 yenerek birinciliği elde etti.

Genç Kızlar finalinde ise Threedemonas takımı, Last Shot takımını 15-5 yenerek Mersin’in kazanını oldu. Kazananlara madalyaları Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanı Sinan Bayraktar, Türkiye Basketbol Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Osman Denizer ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Organizasyon sorumlusu Suat Özdal tarafından verildi.

Kazanan Amerika’ya gidecek

Binlerce basketbol severin büyük bir heyecanla beklediği ve katılımın ücretsiz olduğu turnuvalar, Mersin’den sonra Antalya, İzmir, Ankara, Samsun, Bursa, İstanbul ve Çanakkale’de gerçekleşecek.

Turnuva, 17-18 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacak Türkiye Finali ile sona erecek. Türkiye finalinde birinciliği elde edecek olan takım eylül ayında ABD’nin başkenti Washington’ın ünlü Barry Farm Goodman sahasında gerçekleştirilecek Redd Bull Reign Dünya Finali’ne katılmaya hak kazanacak.