Mersin'de sokak ekonomisi, mikro girişimcilik ve stratejik ürün geliştirme eğitimleri verildi

Osman Sirkeci ve akademisyen Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu tarafından, Suriyeli göçmenlere yönelik sokak ekonomisi, mikro girişimcilik ve stratejik ürün geliştirme eğitimleri verildi.

Mersin'deki eğitimlere, 200 Suriyeli göçmen katıldı. Eğitimde konuşan Sirkeci, asıl önemli olanın Suriyeli göçmenlerin günlük ekonomik hayatta oynadıkları rol olduğunu söyledi. Kendi meslekleri ve yetenekleri ile üretimin içinde yer almalarının çok önemli olduğunun altını çizen Sirkeci, "Sokak ekonomisi ve mikro girişimcilik vizyonuyla Suriye'den bilgisayar programcılığı, cep telefonu tamirciliği, el işleri ve zanaatkarlık faaliyetleri, mobilyacılık gibi alanlarda tecrübesi olan göçmenler Mersin'deki çeşitli kurumların da destekleriyle hem eğitim alacaklar hem de kendi ülkelerinden gelen hemşirelerin eğitimlerini eğitimci olarak katkıda bulunacaklar. Böylece topluma bir katma değer oluşturarak günlük hayatta katılma fırsatı bulacaklar. Eğitim müfredatında da yerini alması planlanan sokak ekonomisi ve mikro girişimcilik konulu eğitimler, böylece Mersin'de ilk defa Türkçe ve Arapça olarak iki dilde göçmenlerle birlikte hayata geçirilmiş oldu" dedi.