Mersin’de spor camiası iftarda buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Tesislerinde gerçekleştirilen iftar programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Ramazan ayının insanları kaynaştıran, bütünleştiren çok özel ve güzel bir ay olduğunu ve insanların bu ayın feyzinden ve bereketinden faydalanması gerektiğini belirtti.

İslam alemi üzerine oynanan oyunların dur durak bilmediğini ve bu oyunlara karşı bir olunması gerektiğini vurgulayan Kocamaz, "Dünya gerçekten baş döndürücü bir hızla gelişirken, maalesef İslam alemi ve Türk dünyasının bazı bölgelerinde kan ve gözyaşı akmaya devam ediyor. Dolayısıyla bizim tüm bu yaşananlardan ibret alıp birbirimize daha sıkı sarılmak ve bütünleşmek mecburiyetimiz var. Suriye’de yaşanan hadiseleri hep birlikte görüyoruz. Suriye’den şu anda Türkiye’ye iltica etmiş 4 milyon civarında insan var. Bunun neredeyse yüzde 10’u da Mersinimizde. Vatansızlığın ne demek olduğunu en çok onlar bilir. Allah kimseyi yurdundan, yuvasından etmesin" dedi.

Başkanlık süresi boyunca sporun ve sporcunun yanında olduklarını, gençleri sportif faaliyetlere yönlendirmek için çaba sarf ettiklerini belirten Kocamaz, "Geçmişten bu yana spor camiasına verdiğimiz desteklerin bundan sonra da devam edeceğini belirtmek istiyorum. Bizim acil olarak Mersin takımlarında oynayacak, Mersin’i ulusal takımlarda, milli takımda en iyi şekilde temsil edecek sporculara ihtiyacımız var. Elbette aramızda milli sporcularımız da var" ifadelerini kullandı.

Dualarla orucunu açan katılımcılar, yemek sonrası sevilen şair Ahmet Selçuk İlkan’ın şiirleri ile unutulmaz bir akşam yaşadılar.