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Mersin'de stajını tamamlayan 15 avukat yemin edip cübbe giydi

Mersin’de stajını başarıyla tamamlayan 15 avukat yemin edip cübbe giyerek, avukatlık mesleğine ilk adımı attı.

Mersin'de stajını başarıyla tamamlayan 15 avukat yemin edip cübbe giyerek, avukatlık mesleğine ilk adımı attı.


Mersin Barosu'nde düzenlenen törende konuşan Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini söyleyerek, avukatlık mesleğine yeni başlayan meslektaşlarına tavsiyede bulundu.


Adaletin tesisi için avukatların öncü olduğunu aktaran Yeşilboğaz, "Bu mesleği içselleştirirseniz ve adalet peşinde koşarsanız, başka hiçbir güce biat etmezseniz, adaleti gerçekleştirirsiniz, toplumsal görevlerinizi yerine getirmiş olursunuz ve hukukçu vicdanınızla hareket etmiş olursunuz. Toplumun gerçek demokrasiye, adalete inanmış, bağımsız savunmaya ihtiyacı var. Bu genç meslektaşlarımızın, bizim adalet mücadelemize destek vereceklerine inancım sonsuzdur. Bu yolu onlarla birlikte yürüyeceğiz. Birlikte yol yürümekten de mutluluk duyuyoruz" dedi.

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