Mersin'de stajını tamamlayan 28 avukat cüppe giydi

Mersin'de staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 28 avukat, yemin edip cübbe giyerek avukatlık mesleğine resmi olarak adım attı.

Gökdelen Hizmet Birimindeki törende konuşan Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yemin ederek avukatlık ruhsatnamesini alan meslektaşlarını kutlayarak, "Ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor. Maalesef burada en çok zararı gören de hukuk ve adalettir. Genç meslektaşlarımız aramıza katılmakla birlikte adaletin, hukukun tecelli etmesi için mücadele verecek ve bu bize güç katacaktır. Onlara tavsiyemiz, hukukta biat edenlerin sonlarının ne olduğunu herkes gördü. Hukukçu kimseye biat etmez. Hukukçunun asla bir sahibi, efendisi, patronu yoktur. Hukukçunun pusulası adalet, demokrasi, özgürlük, eşitlik ve vicdanı olması gerekiyor. Dosyalara, olaylara ve insanlara hukukçu vicdanıyla bakmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Yemin eden avukatlar ise konuşmalarında, hukukun üstünlüğü ve adaletin önemine vurgu yaparak, Atatürk'ün ilkeleri ışığında hak ve hukuk mücadelesi vereceklerini belirttiler. Avukatlar kürsüde ayrıca, öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'yi anarak avukatlara yapılan saldırıların artık son bulmasını temenni ettiler.