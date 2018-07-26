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26 Temmuz 2018 18:12

Mersin’de stajyer avukatlar eğitimlerini tamamladı

Mersin Barosu Başkanlığı öncülüğünde, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) ev sahipliğinde, 17-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen ’Staj Eğitim Programı’nı başarıyla tamamlayan 30 stajyer avukat, katılım sertifikalarını aldı.

Mersin’de stajyer avukatlar eğitimlerini tamamladı

26 Temmuz 2018 18:12


Sertifika alan stajyer avukatlar, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yeşilboğaz, Türkiye Barolar Birliği’nde alanında uzman avukatlar tarafından verilen eğitimin, stajyerlere mesleki hayatına ileride çok büyük katkı sağlayacağını söyledi. “Meslekte başarılı olmanın sırrı, tecrübe kazanmaktır" diyen Yeşilboğaz, "Türkiye Barolar Birliği’nde çok verimli ve üst seviyede eğitim programı düzenleniyor. Daha önce bu staj eğitimine katılan stajyer avukatlar, mesleki hayatlarında çok büyük tecrübe kazandılar. Avukatlık mesleği sürekli dinamik kalan bir meslektir. Avukatlık mesleğinde kendini sürekli yenilemek, geliştirmek çok önemlidir. Bir avukat ne kadar bilgili ve tecrübeli olursa, o kadar çok başarılı olur. Ayrıca, bu eğitim diğer barolarla tanışıp kaynaşmanıza da yardımcı olacaktır. Mesleki hayatta barolar ile dayanışma çok önemlidir. Bu nedenlerle Türkiye Barolar Birliği’nden almış olduğunuz eğitimleri çok önemsiyoruz” dedi.


Stajyer avukatlar ise kendilerine bu imkanın sağlanmasına öncülük eden Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz’a ve Türkiye Barolar Birliği’ne teşekkür etti.




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