Mersin'de su fiyatlarına yüzde 10 indirim

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki toplantıda idare tekliflerine ait 6, komisyon raporlarına ait 11 ve gündem dışı 2 olmak üzere toplam 19 madde görüşüldü. Bazı meclis üyelerinin katılım göstermemesi ile ilgili sitemde bulunan Başkan Kocamaz, "Böylesine önemli bir günde bazı arkadaşlarımızın duyarsız kalmalarına ben çok üzülüyorum. Meclis toplantısına katılmadıkları için şaşırıyorum ve hepsini de Mersin kamuoyuna şikayet ediyorum" dedi

Mecliste Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçeleri 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı'na askı süresinde yapılan itirazlar ile ilgili Şehir Plancısı İsmail Günal bir sunum gerçekleştirdi. Uzun süredir Mersin gündeminde olan ve yapılan itirazlar nedeniyle ikinci kez askıya çıkılan Nazım İmar Planı ile ilgili sunumda yoğunluk kararları, dere aksları, yol düzenlemeleri, kentsel dönüşüm ve gelişim alanları, kaplumbağa üreme ve koruma sahası, kop parselleri, kamu kurumları, tarım alanları, özel proje alanları ile ilgili itirazların birebir değerlendirildiği ifade edildi.

"Bu şehri katletmeye hiç kimsenin hakkı yok"

Toroslar Gözne yolunda Çiviçukuru'na bakan bölgede oluşan gecekondu tarzı çirkin yapılaşmanın özel proje alanı olarak değerlendirilmesi konusunda açıklamalarda bulunan Kocamaz, "Burada genel manada arkadaşlarımız planla ilgili mutabakata varmışlar ancak iki madde ile ilgili şerh konulmuş. Birincisi Çiviçukuru'na bakan bölgede oluşan çok çirkin bir yapılaşma var. Aslında oranın rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesi gerekir. Çünkü diğer tarafta Çiviçukuru bölgesinde Mersin'in geleceğinde çok değişik planlamada yapılabilecek gibi görünüyor. Böyle bile kalsa orada gecekondu tipi yapılaşma beni rahatsız ediyor. Gözümü tırmalıyor. Bu şehri katletmeye hiç kimsenin hakkı yok. Nerede bir problem çıkarsa onu da düzeltiriz. Özel proje alanı olarak düzenlenecek. İkincisi Yenişehir ilçesi Bahçe Mahallesi 3141 ada bir parsele ilişkin geçmişte Büyükşehir Belediyesi Meclisince onaylanmış bir plan var. İtiraza konu parselde sosyal tesis alanı kaldırılıp daha önce plan değişikliği ile onaylanan yere kaydırılması denilmiş. Bu iki itirazın değerlendirilip problemsiz bir şekilde planın onaylanmasını arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kocamaz'ın plan hakkındaki açıklamalarının ardından 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı meclis üyelerince oylandı. Plan, bazı meclis üyeleri tarafından itiraz edilen iki konunun düzeltilmesi şartı ile Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Suda yüzde 10 indirim

Mecliste döviz cinsinde yaşanan dalgalanmalar ve bazı ürünlere karşı uygulanan dış ekonomik yaptırımların vatandaşlara yansıyacak olumsuz hususlarının asgariye indirilmesi amacıyla su ve atıksu ücret tarifesinde yüzde 10 oranında indirime gidildi. Yapılan değerlendirmeler neticesinde kasım ve aralık 2018 dönemlerine ait ücret tarifesinde bütün abone türlerini kapsayacak şekilde vatandaşların yükünü azaltmak ve memnuniyeti sağlamak amacıyla su ve atıksu tarifelerinde yüzde 10 oranında indirim yapılması MESKİ yönetim kurulu tarafından kabul edildi.

Fransa'dan Büyükşehire 'Uluslararası İdealkent' ödülü

'Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Yönetimler' temasıyla 26-28 Ekim'de Fransa'nın Strazburg şehrinde üçüncü kez düzenlenecek olan Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ‘Mersin'de Sosyal Doku Araştırması' çalışması ödüle layık görüldü. Konu ile ilgili Kocamaz'ın 26–28 Ekim 2018 tarihleri arasında Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirilecek olan “Uluslararası İdealkent Ödülleri” konulu kongreye katılımı ile ilgili teklif ilgili komisyonlara havale edildi.