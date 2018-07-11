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11 Temmuz 2018 16:38

Mersin’de suçlulara geçit yok

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, bir çok şüpheli suç unsurlarıyla birlikte yakalandı.

Mersin’de suçlulara geçit yok

11 Temmuz 2018 16:38


Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçluların yakalanmasına yönelik son 10 günde yürütülen çalışmalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 51 adet mermi ile uyuşturucu ticareti yapan şahıslardan 62 gram eroin, 18 fişek kokain, 8 gram esrar, 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca çalıntı 5 cep telefonu, failleri ile birlikte ele geçirilirken, yakalanan 8 şüpheli ilgili birimlere teslim edildi. Bunun yanında hırsızlık, kapkaç ve diğer suçlarda kullanılan şase ve numaraları silinmiş 4 motosiklet ele geçirildi.


Haklarında yakalama kararı bulunan ve cezaevlerinde firar eden suç faillerine yönelik sürdürülen operasyonlarda ise uyuşturucu madde ticareti yapmak, suç işlemek için örgüt kurmak veya üye olmak, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak, fuhuşa teşvik veya aracılık etmek, hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, yağma, görevi yaptırmamak için direnmek suçlarından haklarında kesinleşmiş 11 yıl ve aralıklarla hapis cezası bulunan toplam 11 şüpheli yakalanarak ceza evine teslim edildi. Ayrıca yine haklarında birçok suçlardan yakalama kararı bulunan 30 şüpheli yakalanarak adli işlem yapıldı.




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