Mersin’de şüpheli paket paniği

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan bölgede, şüpheli bir paket gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri güvenlik önlemi alıp yolu tek taraflı trafiğe kapattı ve bomba imha ekiplerini bilgilendirdi.

Kapatılan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Mersin’den gelen bomba imha ekibi ve bomba arama köpeği “Olta” şüpheli paketi bir süre incelemeye aldı. Daha sonra bomba olmadığı anlaşılan paketi açan jandarma ekipleri içinde gemilerde kullanılan arama takip cihazı olan paketi alarak olay yerinden uzaklaştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.