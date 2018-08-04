Mersin’de ’Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Çalıştayı’ sona erdi

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda belirlenen 17 kalkınma hedefine uyum sağlayan projeleri ve hizmetleri dolayısıyla pilot projeye ev sahipliği yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri iki gün süren çalıştay boyunca UCLG-MEWA yetkilileri tarafından değerlendirildi.

Çalıştayın ikinci gününde Büyükşehir Belediyesi’nin Daire Başkanlıkları bazında proje ve faaliyetleri değerlendirilerek, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında sınıflandırıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (MESKİ) göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği ve başarılı bir şekilde sürdürdüğü 300’den fazla proje kalkınma hedeflerine uyumluluğuna göre sınıflandırıldı.

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ve akademik çevreden katılımın yoğun olduğu çalıştayda, Büyükşehir Belediyesi’nin kültür, sosyal, sağlık, eğitim, ulaşım, çevre, turizm alanlarında eşitlikçi, toplum refahını gözeten ve vatandaş odaklı projeleri yetkililerle birlikte farklı bakış açıları ile değerlendirilerek, kalkınma hedeflerine göre konumlandırıldı.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Yeni Kentsel Gündem Hakkında UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz’a, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve yetkilileri tarafından tanıtılan projeler, Proje Sorumlusu Barış Timur ve Melis Şahin tarafından oluşturulacak rapor için proje/faaliyet sınıflandırılması noktasında ön bilgilendirme amaçlı istatistik grafiği oluşturdu.

Hazırlanan rapor BM’ye sunulacak

Çalıştay sonunda gerçekleştirilen genel değerlendirme toplantısında ise UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz, çalıştayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çalıştayın katılımı yüksek, oldukça ilgili ve verimli geçtiğini belirten Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi’nin 300’e yakın projesinin hedefleri desteklediğini ve projeler doğrultusunda hazırlanacak raporun Birleşmiş Milletlere sunulacağını ifade etti.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne uyan projelere sahip yerel yönetimlerin belirlendiği ve uluslararası alanda tanıtılmasına olanak sağlayacak olan, ’Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Türkiye Haritalandırılması Projesi’ sayesinde Büyükşehir Belediyesi, projelerini ve faaliyetlerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtılabilecek.