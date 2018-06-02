Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen bir soruşturmada, merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi’nde bulunan bir evin Suriyeli şahıslar tarafından muayenehane ve laboratuvar olarak kullanıldığı, ayrıca usulsüz evraklarla alınmış ilaçların bulunduğu bilgisi alındı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda söz konusu adreste yapılan aramada, çok sayıda ilaç ve laboratuvar malzemesi ele geçirilirken, kaçak olarak işletilen iş yeri Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Olayla ilgili olarak kendisini doktor olarak tanıtan ve iş yerinde doğum işlemleri gerçekleştirdiği belirlenen Suriye uyruklu bir kadının arandığı bildirildi.