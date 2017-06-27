Mersin’de taksi durakları yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, görüntü kirliliğini azaltmak, taksici esnafının daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak ve duraklara kent estetiğine uygun bir görüntü kazandırmak amacıyla atıl durumda bulunan taksi duraklarının yerine yenilerini yaparak, durakları bulundukları konumlara uygun şekilde modernize ediyor.

Taksi duraklarının eski ve estetik görünümden uzak olduğunu ve yenilenmesi gerektiğini söyleyen taksiciler, Büyükşehir Belediyesi’nin taksi duraklarını yenilemeleri ile modern bir görünüme kavuştuğunu söylüyor.

14 yıldır Mersin’de taksicilik yaptığını ve yeni taksi duraklarının müşteri potansiyelini arttırdığını söyleyen taksici Abdullah Metin, “Büyükşehir Belediyesi bizim durağımızın yerini değiştirdi ve daha iyi bir konuma yerleştirdi. Eski yerimize göre daha iyi oldu. Bize bir statü kazandırdı. Taksilerimizi park edebileceğimiz ve bizim cep diye adlandırdığımız yerleri yaptı. Bu sayede minibüs ve diğer araçlar bizim alanımıza giremez oldu. Taksi durağımızın yeri değişince müşteri potansiyelimiz de arttı. Bu belediyemizin bize yaptığı çok büyük bir iyilik” dedi.

Taksi duraklarının daha modern ve büyükşehire yakışır şekilde yapıldığını sözlerine ekleyen Metin, “Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin için çok güzel işler yapıyor. Mesela kentsel tasarım çalışmalarının yapıldığı şehir merkezi çok güzel oldu. Bizim taksi durağımız burada olduğu için önceki halini de biliyoruz ve şimdiki halini de görüyoruz. Şehrin çehresi değişti. Çok güzel oldu. Biz taksiciler için en önemli şey yollar ve bat-çık projeleri. Yapılan asfalt çalışmaları ve bat-çık projesi bizim açımızdan çok iyi bir hizmet. Çünkü trafiği rahatlattı. Önceden dakikalarca ışıkta beklerdik. Ama şimdi öyle bir problemimiz yok. Çok rahatız. Büyükşehir Belediye Başkanımıza hizmetlerinden dolayı özellikle teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Yeni taksi durağının işlerini avantaja dönüştürdüğünü ve yeni yerlerinin kendileri için kullanışlı olduğunu belirten Serkan Uyanmış ise, “5 yıldır taksicilik yapıyorum. Duraklarımız çok güzel ve modern oldu. Eski yerimiz biraz daha ilerideydi. Yeni yerimiz daha iyi oldu. Müşterilerimiz arttı. İnsanlar fark etmeye başladı. Daha çok fark ettiklerinde müşterilerimiz de daha çok artacak" ifadelerini kullandı.