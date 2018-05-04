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04 Mayıs 2018 10:19

Mersin’de tarihi eser kaçakçıları yakalandı

Mersin polisinin, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 2 bin 650 adet sikke ele geçirildi.

Mersin’de tarihi eser kaçakçıları yakalandı

04 Mayıs 2018 10:19

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon başlatıldı. Siteler Mahallesi içerisinde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapan ekipler, 2 bin 650 adet değişik ebatlarda sikke, 65 takı ve 1 adet kilden yapılma tarihi eser ele geçirdi.


Olayla ilgili İ.Y. ve C.B. isimli 2 şahsın gözaltına alındığı öğrenilirken, şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.




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