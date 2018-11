Mersin'de tarihi köprüyü trafiğe kapatma tartışması

Mersin'in Silifke ilçesinde belediye tarafından Atatürk Köprüsü'nün yapımının tamamlanmasının ardından restorasyon çalışması ve güvenlik nedeniyle araç trafiğine kapatılan 2 bin yıllık tarihi Taşköprü kurumlar arasında tartışmalara sebep oldu.

Silifke Belediyesince Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile trafiğe kapatılan tarihi Taşköprü, Silifke Müze Müdürlüğünün hazırladığı tutanakla Karayolları ekipleri ve Emniyet Müdürlüğünce kepçe ve çekici yardımı ile 4,5 saat sonra tekrar trafiğe açıldı. Silifke Belediyesi Avukatı Rahile Demren, UKOME kararı gerekçesiyle tarihi köprüyü araç trafiğine kapattıklarını belirterek, “Taşköprü'nün ayaklarında meydana gelen yıpranmalardan dolayı DSİ'nin yaptığı yatak çalışmaları esnasında Karayollarına bildirdiği, Karayolları Genel Müdürlüğünün de restorasyon için Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna müracaat etmesi sonucunda tarihi Taşköprü'nün restore edilerek orijinal haline kavuşturulması ve ondan sonra da taşıt trafiğine kapatılarak yaya trafiğine açılması yönünde bir koruma kurulu kararı mevcut. Bu karar doğrultusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 2016 yılında aldığı bir karar mevcut. Bu karar da Silifke Belediyesi tarafından alternatif bir köprü yapılması, köprünün faaliyete geçtiği tarihe kadar da Taşköprü'nün ağır tonajlı araçlardan arındırılarak hafif tonajlı araçların trafik geçişine açılması yönünde bir UKOME kararı var" dedi.

"Barikatları kaldırıp trafiğe açtılar"

Bu kararda Müze Müdürlüğünün ve belediyenin muhalefet şerhi olduğunu belirten Demren, "Müze Müdürlüğünün ve belediyenin muhalefeti şu yönde; can ve mal kaybı tehlikesi yüksek bulunduğundan Taşköprü ivedilikle trafiğe kapatılması görüşü verilmiştir. Buna rağmen UKOME yeni köprü faaliyete geçinceye kadar açık kalmasına ve geçtiğinde kapatılmasına karar vermiştir. Yeni Atatürk Köprümüz 29 Ekim 2018 tarihinde faaliyete açılmıştır. Açılışın arkasından belediye olarak görevimiz gereği köprünün taşıt trafiğine kapatılması yönünde bugün burada hazır bulunduk. Tutanak tuttuk, işlem yaptık ancak Müze Müdürlüğü yetkilileri bir tutanakla trafiğin açılması yönünde bize yazılı bir belge vermek suretiyle barikatları kaldırıp trafiği açtılar. Bu esnada Karayolları Genel Müdürlüğü restorasyon çalışmalarına başlamış durumda. Tarihi Taşköprü'nün restorasyonu 26 Haziran tarihinden bu yana devam etmektedir. Taşköprü bir şantiye alanıdır. Işıklandırmaları, telefon hatları, her türlü üzerindeki aksamların kaldırılması işlemi de 2017 Ocak ayı itibari ile de tamamlanmıştır. Şuanda ışıklandırması olmayan şantiye alanı halinde ve altta restorasyon çalışmaları devam eden köprünün trafiğe açık kalması can ve mal güvenliği açısından büyük bir risktir. Biz UKOME kararının uygulanması gereği köprüyü trafiğe kapattık ancak Emniyet, Karayolları ve Müze Müdürlüğü tarafından şuanda açılma çalışması var” diye konuştu.

"Trafiğe kapatılmasına gerek yok"

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir ise konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, köprüyle ilgili daha önce toplantı yaptıklarını hatırlatarak, "Bu köprü kültür varlığı olduğu için Silifke Kaymakamlığı olarak, Mersin Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne köprünün projelendirilmesi, bu projenin koruma kurullarından geçirilerek gerekli uygulamaların yapılabilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasını yazıyoruz. Bizim bu yazımıza istinaden konu İl Planlama Kurulunda gündeme geldi. Orada alınan kararda Silifke Kaymakamının başkanlığında Karayolları, DSİ, Müze, Kültür Turizm İl Müdürlüğü, Silifke Belediyesi bir toplantı yapsın ve köprüyle ilgili yol haritası belirlesin. Bunun üzerine Şubat 2015'de bir toplantı yaptık. Toplantıda Karayolları köprünün yıkılma riski olmadığını söyledi. Böyle bir endişeye gerek yok. Araç trafiğine kapatılmasına gerek yok, üzerindeki yükü azaltmakta fayda var ama bu köprü araç trafiğine açık kalabilir dedi. Köprüyü araç trafiğine kapatmadık. Bu süreçte Silifke Belediyesi alternatif bir köprü düşüncesini geliştirdi. Bizler de o toplantı neticesinde Karayolları tarafından köprünün restorasyon işleminin hızlandırılması, takip edilmesi, ayrıca Silifke Belediyesince yapılacağı anlaşılan yeni köprünün de projelendirme aşamasında tarihi Taşköprü'nün varlığı dikkate alınarak mimari özelliğine uygun bir köprünün yapılabilmesi için Karayolları tarafından da teknik destek sağlanmasını ifade ettik. İzlediğimiz süreçte Silifke Belediyesi böyle bir teknik desteğe ihtiyaç duymadı. Bu süreçte kamuoyunda köprünün yapıldığı yer tartışılmaya başlayınca Silifke Belediye Başkanı ve ekibi aslında Taşköprü'nün yıkılmak üzere olduğunu, onun için bu köprüyü yaptıklarını kamuoyuyla paylaştılar. Köprünün yıkılma riski olması halinde bu köprüyü trafiğe kapatmak için UKOME kararı almaya gerek yok. UKOME ayda bir kez toplanıyor, onu mu bekleyeceğiz. Böyle bir durum olsa gerekli tedbirleri alırdık. Çünkü risk görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

"İşgal ve eylem sonlandırılmıştır"

Silifke Belediyesinin kendini sorumlu ve yetkili zannederek kum dolu bir kamyonu köprünün girişine park ettiğini, köprü üzerine beton bariyerler dizerek trafiğe kapatmaya kalktığını vurgulayan Cinbir, şöyle devam etti:

"Bu bir köprüyü trafiğe kapatma işleminden öte, görüntü itibariyle köprünün üzerinde bir eylem yapma şekline dönüşmüştür. Amacını aşmıştır. Köprüyü trafiğe kapatılmasına yönelik diğer tedbirlerin hiç alınmış olmaması bir tarafa, bu köprünün sahibi var Karayolları. Bu ilçenin emniyet ve asayişini sağlayan trafik düzenini sağlayan emniyet müdürlüğü var. Bunların hiç birinden yararlanmadan, diyalog ve koordinasyon kurulmadan, tedbirler alınmadan kum dolu bir kamyon ve dökülmüş betonları tarihi taş köprünün üzerine konulması, köprüye engeller çakılmaya çalışılması aynı zamanda kültür varlıklarına izinsiz müdahaledir. Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna göre de suçtur. Böylesine çirkin bir müdahale olduğunu gören emniyet ve müze müdürlüğü olay yerine müdahale etmiş, bu çirkin anlamsız eylem niteliğindeki UKOME kararını uygulama bahanesi ile köprüde yapılmaya çalışılan eyleme son verilmiştir. Burada yetki ve sorumluluk aşımı yapılarak hiç de şık olmayan kamuoyunun da yadırgadığı bir eylem yapılmıştır. En hızlı şekilde köprüyü kapatmak için getiren betonlar ve oraya park edilen kamyon çekilerek işgal ve eylem sonlandırılmıştır" dedi.