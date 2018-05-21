Mersin’de tarım aracı devrildi: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Yukarı Köselerli Mahallesi, Mucuk Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ali Çiftçioğlu’nun kullandığı tarım aracı, kayısı işçilerini taşırken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.

Kazada sürücü Ali Çiftçioğlu ile aracın kasasında bulunan Kasım Topal, Raziye Çiftçioğlu, Bayram Yılmaz ve Suriye uyruklu Doğan Zanğ ve Erdem Konuçbasu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.