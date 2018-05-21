Diğer
Kategoriler
21 Mayıs 2018 16:28

Mersin’de tarım aracı devrildi: 6 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 2’si Suriyeli 6 kişi yaralandı.

Mersin’de tarım aracı devrildi: 6 yaralı

21 Mayıs 2018 16:28


Alınan bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Yukarı Köselerli Mahallesi, Mucuk Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ali Çiftçioğlu’nun kullandığı tarım aracı, kayısı işçilerini taşırken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.


Kazada sürücü Ali Çiftçioğlu ile aracın kasasında bulunan Kasım Topal, Raziye Çiftçioğlu, Bayram Yılmaz ve Suriye uyruklu Doğan Zanğ ve Erdem Konuçbasu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç