Mersin’de tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, kentte faaliyet gösteren bir inşaat şirketi yöneticilerinin borçlandırılarak şirkete ait taşınmazların devralındığı, şirket sahibinin tehdit ve alıkonulmak suretiyle şirketin devrinin karşılıksız olarak gerçekleştirildiği belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, H.G., S.E., Ş.Ş., T.O., H.K., Z.K. ve A.A. adlı kişiler ’tefecilik ve yağma’ iddiasıyla gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G. ve S.E. tutuklanırken, 3’ü adlı kontrol şartı ile olmak üzere 5 şahıs serbest bırakıldı. Soruşturmanın, 8 Aralık 2017 tarihinde intihar eden iş adamı Kayhan Kurt’un ölümünün ardından başlatıldığı öğrenildi.