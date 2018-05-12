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12 Mayıs 2018 13:37

Mersin’de tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

Mersin’de bir iş adamının intiharının ardından yürütülen soruşturma kapsamında ’tefecilik ve yağma’ iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Mersin’de tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

12 Mayıs 2018 13:37


Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, kentte faaliyet gösteren bir inşaat şirketi yöneticilerinin borçlandırılarak şirkete ait taşınmazların devralındığı, şirket sahibinin tehdit ve alıkonulmak suretiyle şirketin devrinin karşılıksız olarak gerçekleştirildiği belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, H.G., S.E., Ş.Ş., T.O., H.K., Z.K. ve A.A. adlı kişiler ’tefecilik ve yağma’ iddiasıyla gözaltına alındı.


İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G. ve S.E. tutuklanırken, 3’ü adlı kontrol şartı ile olmak üzere 5 şahıs serbest bırakıldı. Soruşturmanın, 8 Aralık 2017 tarihinde intihar eden iş adamı Kayhan Kurt’un ölümünün ardından başlatıldığı öğrenildi.




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