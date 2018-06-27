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27 Haziran 2018 15:44

Mersin’de ’Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz’ projesi

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce, ’Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz’ projesi kapsamında, personele yönelik bilinçlendirici ve önleyici faaliyetler eğitimi verildi.

Mersin’de ’Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz’ projesi

27 Haziran 2018 15:44


Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından Servet Tazegül Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Osman Yıldızbakan, tesis amirleri, antrenörler ve kurum personelleri katıldı.


Yaklaşık 1.5 saat süren etkinlikte sinevizyon eşliğinde terör, terör saldırılarının hedefleri, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri, eylem tarzları ve hazırlıkları, terör örgütü mensupları ve saldırılarının belirtileri ile terör saldırılarını önleme yöntemleri konularında bilgi verilirken, ’Alo 140 Terör İhbar Hattı’nın önemine vurgu yapıldı.




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