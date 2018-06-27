Mersin’de ’Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz’ projesi

Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından Servet Tazegül Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Osman Yıldızbakan, tesis amirleri, antrenörler ve kurum personelleri katıldı.

Yaklaşık 1.5 saat süren etkinlikte sinevizyon eşliğinde terör, terör saldırılarının hedefleri, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri, eylem tarzları ve hazırlıkları, terör örgütü mensupları ve saldırılarının belirtileri ile terör saldırılarını önleme yöntemleri konularında bilgi verilirken, ’Alo 140 Terör İhbar Hattı’nın önemine vurgu yapıldı.