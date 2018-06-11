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11 Haziran 2018 10:59

Mersin’de ticari takside sahte içki ele geçirildi

Mersin’de polisin yaptığı çalışmalarda, ticari takside 160 şişe sahte içki ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin’de ticari takside sahte içki ele geçirildi

11 Haziran 2018 10:59


Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları ticari bir takside arama yaptı. Yapılan aramada 160 şişe bandrolsüz ’merdivenaltı’ tabir edilen sahte içki ele geçirilirken, araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerden 18 yaşından küçük olan M.E. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen İ.A. ve F.A. ’adli kontrol’ kapsamında serbest bırakıldı. Ancak hakkında başka bir suçtan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi.




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