Mersin’de ticari takside sahte içki ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları ticari bir takside arama yaptı. Yapılan aramada 160 şişe bandrolsüz ’merdivenaltı’ tabir edilen sahte içki ele geçirilirken, araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 18 yaşından küçük olan M.E. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen İ.A. ve F.A. ’adli kontrol’ kapsamında serbest bırakıldı. Ancak hakkında başka bir suçtan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi.