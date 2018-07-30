Mersin’de tombala operasyonu

Mersin Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi’nde ’kumar oynandığı’ ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, sendika olarak açılan ve kumarhaneye dönüştürülen bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 3 bin 600 tombala pulu, 1 kayıt cihazı, 1 monitör, 2 plazma, 2 projektör, 3 seyyar kamera, 424 tombala kağıdı, 1 kaşe ve çok sayıda TL değerleri yazılı preslenmiş kağıt ele geçirildi.

Operasyonda kumar oynatmak için yer ve imkan sağlayan sendika yetkilileri A.Ö. ve A.A. gözaltına alınırken, kumar oynayan 81 şahsa kabahatler kanununa göre toplamda 19 bin 89 TL idari para cezası uygulandı.