Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 11:10

Mersin’de tombala operasyonu

Mersin’de, jandarma ekiplerinin kumar oynatan şahıslara yönelik yaptığı operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin’de tombala operasyonu

30 Temmuz 2018 11:10


Mersin Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi’nde ’kumar oynandığı’ ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, sendika olarak açılan ve kumarhaneye dönüştürülen bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 3 bin 600 tombala pulu, 1 kayıt cihazı, 1 monitör, 2 plazma, 2 projektör, 3 seyyar kamera, 424 tombala kağıdı, 1 kaşe ve çok sayıda TL değerleri yazılı preslenmiş kağıt ele geçirildi.


Operasyonda kumar oynatmak için yer ve imkan sağlayan sendika yetkilileri A.Ö. ve A.A. gözaltına alınırken, kumar oynayan 81 şahsa kabahatler kanununa göre toplamda 19 bin 89 TL idari para cezası uygulandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç