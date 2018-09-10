Mersin'de Toplum Yararına Program başvuruları başladı

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, bakım, onarım ve temizlik işlerinin yapılması konusunda 9 ay sürecek Toplum Yararına Program (TYP) başvuruları başladı

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu, Toplum Yararına Programların, Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki programlardan biri olduğunu söyledi.

Kutlu, programın hedefinin, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla, özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak olduğunu kaydetti.

1 Ekim 2018-28 Haziran 2019 tarihleri arasında toplam 9 ay sürecek olan program için, Mersin genelinde bin 50 kontenjanın ayrıldığı ifade edilirken, özellikle iş arayanların bulundukları yere en yakın İŞKUR merkezine giderek başvurularını yapabilecekleri belirtildi.

Programa başvuru süresinin 14 Eylül'de sona ereceği kaydedildi.