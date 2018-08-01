Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Motorlu Kara Taşıtları Mayıs 2018 istatistik verilerine göre, Mersin’de mayıs ayında, bir önceki aya göre 2 bin 322 aracın daha trafiğe kaydı yapıldı. Aralık 2017 sonu itibariyle Mersin’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 591 bin 474 olurken, bu sayıya 2018’in ilk 5 ayında 10 bin 516 taşıt eklendi. Mayıs ayı sonu itibariyle Mersin’de trafiğe kayıtlı toplam 601 bin 990 adet taşıtın 271 bin 157’sini otomobil oluşturdu. Verilere göre, nisan ayında 269 bin 986 otomobilin trafik kaydının yapıldığı Mersin’de, mayıs ayında kentteki otomobil sayısına bin 171 otomobil daha eklendi.

Öte yandan, veriler Mersin’de mayıs ayında kaydedilen toplam taşıtların 145 bin 257’sini motosiklet, 103 bin 733’ünü kamyonet, 34 bin 704 traktör, 31 bin 658’ini kamyon, 8 bin 659’unu minibüs, 5 bin 563’ünü otobüs, bin 259’unu ise özel amaçlı taşıtların oluşturduğunu ortaya koydu. Mayıs’ta Mersin trafiğine nisan ayına göre 535 motosiklet daha dahil olurken, nisan ayında 5 bin 562 olan otobüs sayısının, mayıs ayında sadece bir adet artarak 5 bin 563’e çıkması dikkat çekti. İstatistiklere göre, nisan ayında toplam 14 bin 621 taşıtın devrinin yapıldığı Mersin’de, mayıs ayında devri yapılan taşıt sayısı 16 bin 827’ye yükselirken, 10 bin 762 adet devir ile otomobil ilk sırada yer aldı.