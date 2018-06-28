Mersin’de trafiğin rahatlatılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor

Çevre Yolu bağlantısını sağlayacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin geleceğine yön veren ve trafik yoğunluğuna çözüm amaçlı projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi’nde bağlantı yolu çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, kamulaştırma işlemlerinde sona gelindiğini açıkladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi’nde başlatılan çalışmalar ile Yenişehir ilçesi 36.Cadde Kavşağı’ndan Gazi Osman Paşa Caddesi ve Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi’nin birleştirileceği belirtildi. Ayrıca, Toroslar ilçesinin Kuvay-i Milliye Caddesi ile Rıfat Uslu Caddesi arasında geçişi sağlayacak olan yolun, 3. Çevre Yolu ile birbirine bağlanacağı da ifade edildi. Bağlantı yolunun toprakarme olarak inşa edileceği ve köprü ile üstten geçiş sağlanacağı belirtilen açıklamada, mahalle yolunu birbirine bağlayan 1 adet araç ve yaya geçişi için menfez, bir adet de Çavuşlu Deresi bağlantısını sağlayan menfez yapılacağı kaydedildi.

Proje hakkında şu ifadelere yer verildi: "Bölgede devam eden kamulaştırma ve yıkım işlemlerinin tamamlanması ile kısa süre içinde yapımına başlanacak olan bağlantı yolu projesi, 1 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından kamulaştırılması tamamlanan binaların yıkım çalışmaları, Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Kamulaştırma çalışmaları kapsamında 67 konutun 55 tanesinin istimlak bedeli ödenerek yıkım işlemleri tamamlandı."