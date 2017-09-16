Mersin’de trafik kazaları: 9 yaralı

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi’nde gece saatlerinde D-400 karayolu Mersin-Antalya istikametinde iddiaya göre bir tırın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan Abdullah K. yönetimindeki 33 K 9087 plakalı kamyonet ile İlker S. yönetimindeki 33 TL 063 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, Limonlu Köprüsü yakınında yaklaşık 12 metre yükseklikten aşağı düştü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İlker S. ile yanında bulunan İbrahim Doğan, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçeye bağlı Küçükfındık Mahallesi’nde meydana gelen kazada da 4 kişi yaralandı. Küçükfındık-Müğlü yol ayrımında Emre K. yönetimindeki 33 RK 114 plakalı otomobil, yoldan çıkarak Kuşçuk mevkiisinde 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla uçurumdan çıkarılan sürücü Emre K. ile 3 yakını, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kocahasanlı Mahallesi’nde meydana gelen kazada ise yolda kaydığı belirtilen otomobil, itfaiye aracına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İsmail Kaplan ile çocukları Hüseyin Kaplan ve Osman Kaplan hafif yaralandı.

Kazalarla ilgili soruşturmalar sürüyor.