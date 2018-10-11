Mersin'de trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmut Sekin'in kullandığı 33 L 8704 plakalı otomobil, önündeki kamyonu sollamak için şerit değiştirince İbrahim Uncu yönetimindeki 33 L 0787 plakalı otomobile çarptı. Kazada Mahmut Sekin (38) ve yanında bulunan Yusuf Sekin (36) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla Anamur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.