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05 Aralık 2017 11:27

Mersin’de trafik kazası: 3 yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesinde ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Mersin’de trafik kazası: 3 yaralı

05 Aralık 2017 11:27


Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçe merkezinde Köypınarı Caddesi üzerinde Erdemli Meslek Yüksükokulu yolunda meydana geldi. Caddede seyreden Sinan Y. yönetimindeki 33 VPL 28 plakalı ticari araç, Serkan K’nın kullandığı 33 VEL 65 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Serkan K. ile yolcusu Samet K. yola savrularak asfalt zemine düştü.


Vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine polis ve 112 ekibi ulaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı motosiklet sürücüsü Serkan K. ile yolcusu Samet K. ambulansla, ticari araç sürücüsü Sinan Y. ise polis aracıyla hastaneye kaldırıldı.


Yapılan incelemenin ardından kazaya karışan ticari araç ve motosiklet vatandaşlarında yardımıyla yoldan çekilerek, cadde trafiğe açıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.




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