Mersin’de tren kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisiklet üzerindeki 2 şahıs, merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesin’deki hemzemin geçitte karşıya geçmeye çalıştıkları sırada Adana istikametinden gelen yolcu treninin çarpması sonucu ağır yaralandı. Bariyer kapanmak üzereyken geçmeye çalıştıkları ileri sürülen şahıslardan Furkan S. (19) hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybederken, arkadaşı Ömer G. (23) ise Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.