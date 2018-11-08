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Mersin'de trol avcılarına denetim

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Akdeniz Bölge Komutanlığı Sahil Güvenliği ekipleri, Akdeniz ilçesi Kazanlı mevkisinde yapılan denetim ve kontroller sırasında tespit edilen 3 adet şebeke trol teknesinin ağ ve kapılarına el koydu.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Akdeniz Bölge Komutanlığı Sahil Güvenliği ekipleri, Akdeniz ilçesi Kazanlı mevkisinde yapılan denetim ve kontroller sırasında tespit edilen 3 adet şebeke trol teknesinin ağ ve kapılarına el koydu.


Mersin İl Tarım Müdürü Arif Abalı, denizde yasak olan su ürünleri avcılığına ilişkin denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Denetimlerin sahil güvenlik desteğiyle yürütüldüğünü, trollerle ilgili yasakları ihlal eden, çiğneyen tekneler ve şahıslarla ilgili işlem yapıyoruz. Ayrıca burada bulundurulması yasak olan ağ, kapı gibi malzemeleri de topluyoruz. Denetimlerde bulunan trol ağları ve kapılarına el koyduk. Av yasakları ile ilgili uygulamalarımız sürecek" dedi.

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