Mersin’de Türkmen Şöleni

Talat Göktepe Çamlığı’ndaki şölen mehter eşliğinde yürüyüşle başladı. Mehter takımının konseri ve ardından Ankara Seymenler grubunun gösterisi çamlığı dolduran Yörük Türkmenler tarafından ilgiyle izlendi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile birlik ve beraberlik için dua edilmesinin ardından konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli’deki Yörük Türkmenler sayesinde bu yıl 29’uncusu gerçekleştirilen şölenin sonuna kadar süreceğini söyledi. Tollu, "Büyük Atatürk, ’Gidin Toroslara bir bakın, Toroslar’da bir Yörük çadırı görürseniz, dumanı da tütüyorsa bu milleti kimse yenemez’ diyor. Biz büyük Atatürk’e çok şeyler borçluyuz. Bu toprakların her bir yanından şüheda kanı fışkırıyor. Biz bu vatanı bize emanet eden şühedalarımıza çok şeyler borçluyuz. Onlara borcumuzu ödememiz lazım. Onlara borcumuzu ödemenin bir numaralı metodu işimizi iyi yapmaktan, mükemmel yapmaktan, en iyisi olmaktan geçer" dedi.

Erdemli Belediyesi olarak 9 yıldır emaneti en iyi şekilde taşıdıklarını ifade eden Tollu, "9 yıllık süreçte Allah’a binlerce kere şükürler olsun ki Erdemli’yi gezdiğinizde Erdemli’nin her bir karış toprağında Erdemli Belediyesinin çalışanlarının alın teri, göz nuru hizmetlerini görürsünüz. Erdemli’yi tek tek incelediğinizde ayaktaki tüm eserlerin son 9 yılda meydana geldiğini müşahede etmek gerçekten mümkün. Çünkü biz belediyeciyiz ve bu işi bilerek yapıyoruz. Allah’ın rızası ve sizlerin dualarınızla yapıyoruz" diye konuştu.

Şölene katılan Erdemli Kaymakamı Avni Kula ise etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu şölen 29.’su değil, 129’uncusu, 329’uncusu Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayaktayken şanlı bayrağı dalgalanırken, vatanımız hür ve bağımsızken, yine binlerce yıl devam eder" dedi.

Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın da kısa konuşmalarının ardından şölen, sanatçı Farhat Göçer’in en sevilen parçalarını Yörük Türkmenler için söylediği konserle devam etti.