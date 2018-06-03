Mersin’de türkü ziyafeti

Ramazan etkinlikleri kapsamında sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz, hayranlarına türkü ziyafeti verdi.

Atatürk Parkı’nda kurulan etkinlik alanında düzenlenen Orhan Hakalmaz konserine Mersinliler yoğun ilgi gösterdi. Sanatçı, Mersinlilere yurdun dört bir yöresinden seslendirdiği türkülerle unutulmaz bir akşam yaşatırken, kalabalık türkülere hep bir ağızdan eşlik ederek keyifli dakikalar geçirdi. Birbirinden güzel halk türkülerini Mersinliler için seslendiren Orhan Haklamaz, Atatürk Parkı’na renk kattı.

Konsere, ‘Elhamdülillah’ ilahisi ise başlayan sanatçı, gece boyunca ‘incitme gönül’, ‘güzel aşık cevrimizi çekemezsin demedim mi?’, ‘uzun ince bir yoldayım’, ‘el vurup yaremi incitme tabip’, ‘ah yalan dünya’, ‘değmen benim gamlı yaslı gönlüme’ başta olmak üzere çok sayıda türküyü sevenleriyle birlikte seslendirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Orhan Hakalmaz, konserini ‘bu vatan bizim’ türküsüyle bitirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a bu tarz etkinlikleri düzenlediği ve kültürün yaşatılmasına katkı sunduğu için teşekkürlerini ileten Hakalmaz, “Hem sanata inandıkları için, hem türküye inandıkları için bu tür etkinlikler gerçekten önemli. Çocuklarımız için aslında bu organizasyonlar çok daha önemli. Hem birliğimizi beraberliğimizi artırıyor hem de moralimizi yükseltiyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sinan Bayraktar da gecenin sonunda sanatçıya çiçek takdimine bulunarak, “Birbirinden güzel türküleri sazıyla sözüyle, güzel sohbetiyle ruhumuza nakşetti. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. 5 yıldır 30 gün 30 konser sloganıyla sizleri bu tür konserlerle bir araya getiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz’a teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ramazan’ın sonuna kadar konserlerimiz devam edecek ve önümüzdeki yıllarda devam edecek bu etkinliklerimiz. Çünkü biliyoruz ki kültürel mirasımızın en önemli öğesi olan türküler ve türküleri gelecek nesillere aktarmak bizim boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.