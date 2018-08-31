Mersin’de Ulaştırma Elektronik Takip Denetim Sistemi toplantısı

Bölge Müdürü Ecvet Doğan, Ulaştırma Elektronik Takip Denetim Sistemi ile birlikte yolcu, kargo ve yük taşıma araçlarının çıkış yaptıkları noktadan izleyecekleri güzergaha, taşıdıkları yük miktarından yolcu sayısına ve varacakları yere kadar her şeyin kayıt altında olacağını, bu durumun da karayollarındaki güvenlik açığını kapatacağını söyledi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Ulaştırma Elektronik Takip Denetim Sistemi Bilgilendirme toplantısı düzenlendi. MTSO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, katılımcılara Ulaştırma Elektronik Takip Denetim Sistemi ile ilgili çeşitli eğitimler verildi. Toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Düzenleme Genel Müdürü Mahmut Gürses, toplantıların 9’uncusunu Mersin’de düzenlediklerini hatırlatarak, "Bu sistem bizim için artık zorunlu bir konu. Çünkü, temel unsur ulusal güvenlik. O yüzden bugünkü toplantı çok önemli. Bugün farklı olarak tarifesiz yolcuda da bir tanıtımımız olacak. Bu toplantılarla bizler hem öğreniyor hem de öğretiyoruz" dedi.

"Karayollarının güvenlik açığı kapatılacak"

Ulaştırma Elektronik Takip Denetim Sistemi’nin karayollarındaki güvenlik açığını kapatacağını aktaran Bölge Müdürü Ecvet Doğan, "Yolcu kargo ve yük taşıma araçlarının çıkış yaptıkları noktadan izleyecekleri güzergaha, taşıdıkları yük miktarından yolcu sayısına ve varacakları yere kadar detayların yola çıkmadan bildirileceği yeni sistem, karayollarının disiplin altına alınacağını göstermiştir. Ayrıca karayollarındaki güvenlik açığını da kapatacak. Her türlü yolcu ve yükü kayıt altına alacak yeni sistemle yollar daha güvenli hale gelecektir. Dolayısıyla sistem ve sektör verileriyle ilk kez gerçek zamanlı ve doğru bir şekilde ulaşılacağı, güvenlik açısından bunların anlık paylaşımı ve veri analizine dayalı gelecek planlaması imkanı da doğacaktır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’den kim, neyi nereye taşıyor görmek istiyoruz"

Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin geçmiş dönemlerdeki durumuyla ilgili bilgi veren Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü Yolcu ve Eşya Daire Başkanı Kerim Cicioğlu ise, "2003 yılına kadar ülkemizde taşımacılığa ilişkin düzenlenmiş bir kanun yoktu. Taşımacılarımızın hakları, nasıl taşıma yapacakları ve ne yönde taşıma yapacakları ile ilgili düzenlemeler bulunmamaktaydı. 2003 yılında Karayolları Taşıma Kanunu çıktı ve bu da ülkemiz açısından taşımacılıkta bir devrim oldu. 2004 yılında ise ilk Karayolları Taşıma Yönetmeliğimiz çıktı. Bu yönetmelikle Türkiye’deki taşımacıların yüzde 95’ini biz kayıt altına aldık. Bu anlattıklarım taşımacılık sektörünün kayıt altına alınmasının birinci faslıydı. Şimdi yeni sistem ise ikinci faslı oluyor. Türkiye’den kim, neyi, nereden, nasıl ve nereye taşıyor bunu devlet olarak görmek istiyoruz. Onun içinde bu sisteme geçiş yapıyoruz" şeklinde konuştu