Mersin’de üreticilere ekipman desteği

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İtfaiye Daire Başkanlığı Silifke Grup Amirliği’ndeki törende yaptığı konuşmada, 30 Mart 2014 öncesinde söz verdikleri işlerin çok büyük bir bölümünü tamamladıklarını söyledi. Verdikleri helikopter sözünü de yerine getirdiklerini kaydeden Kocamaz, "Çok amaçlı olarak bu helikopter Mersin’de hizmet vermeye başladı. Bu helikopter, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin eli, ayağı olacak. Bunun dışında bir deniz otobüsü sözü vermiştik. Bununla ilgili araştırmalarımız kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlarımız önümüzdeki hafta içerisinde Yunanistan’a ve İtalya’ya giderek belirledikleri birkaç deniz otobüsünü yerinde daha iyi inceleyip kararı ona göre verecekler. Yine bir deniz uçağı projemiz vardı. Bununla ilgili de Ulaştırma Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. O deniz uçağının ineceği bölge ile ilgili izin konusunda bir direniş görüyoruz ama izin aldığımız takdirde o sözümüzü de mutlaka yerine getireceğiz” dedi.

“Mersin, cumhuriyet tarihinde görmediği hizmetleri 4 yıl içerisinde gördü”

İşler yapılmaya devam ettikçe, vatandaşların da yeni hizmetler için daha fazla talepte bulunduklarını dile getiren Kocamaz, “Tabi ki bütün hizmetleri 4 yılda bitirmemiz mümkün değil. Ama şunu gayet rahat ve gönül huzuru içerisinde söyleyebiliriz ki Mersin, cumhuriyet tarihinde görmediği hizmetleri bu 4 yıllık süre içerisinde gördü. Bizim kırsaldaki yılların ihmalini ortadan kaldırma gayretimiz, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde birilerini rahatsız etti. Aslında biz Mersin merkezde de elimizin ulaşabildiği birçok problemi çözdük. Ama bunlar boyacı küpü değil. Bugünden yarına bunların tamamını bitirmek ne bütçe ile alakalı ne de zamanla alakalı. Yani paranız olsa zamanınız yetmeyebilir. Kent içerisinde verdiğiniz rahatsızlığı kentin her tarafına yaymamak adına bazı konuları öncelikleri belirleyerek öne çekmiş olabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ 4 yıl içerisinde gerek alt yapı da gerek bütçe gerekse plan olarak projeleri hayata geçirdi” diye konuştu.

“Allah bizi bu millete ve memlekete hizmet için yaratmış”

Büyükşehir Belediyesi olarak tarımdan, sanayi alt yapısına kadar bir çok alanda vatandaşlara destek verdiklerini ifade eden Kocamaz, “Hizmet bizim işimiz. Allah bizi bu millete ve memlekete hizmet için yaratmış. Bizde Yaradan’ın bize verdiği bu yetkiyi sonuna kadar kullanmaya, vatandaşlarımızın mahalli müşterek ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Tarımdan tutun sanayi alt yapısına kadar Büyükşehir Belediyesi olarak birçok konuda halkımıza destek veriyoruz. Bizim verdiğimiz hizmetler, diğer büyükşehir belediyeleri tarafından gelip yerinde tespit ediliyor. Burada gördükleri o örnekleri kendi bölgelerinde de yaygınlaştırmak için bir arayış içerisine giriyorlar. Ben yaptırdığımız anketlerle, vatandaşımızın memnuniyetinin her geçen gün artmasından bunu gözlemliyorum. Biz yüzde 32 oyla Büyükşehir Belediyesi’ne geldik ama şu anda Büyükşehir Belediyesi’nin beğenilme oranı yüzde 75 ile 90 arasında görülüyor. Demek ki doğru yoldayız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Kocamaz ve protokol üyeleri ile birlikte üreticilere ceviz soyma makineleri ile misinalı motorlu tırpan makineleri teslim edildi.