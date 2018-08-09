Mersin’de üreticiye ’buzağı barınağı’ desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği proje kapsamında çiftçilere buzağı barınağı dağıtımı yaparak, il genelinde buzağı kayıplarının önüne geçmeyi planlıyor. Hacıhamzalı Mahallesi’nde gerçekleşen dağıtım töreninde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, hayvan üreticilerine seslenerek, kırsal mahallelerin kalkınması ve rekabetin üreticilerin lehine gelişmesi için yatırım ve hizmetleri tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi. Türkiye’de ilk defa Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığını kuran belediye olduklarını belirten Kocamaz, "O günden bu yana dağıyla, taşıyla, ovasıyla, yaylasıyla Mersin’de yaşayan tüm üreticilerimize hizmet verme gayreti içerisindeyiz” dedi.

“Buzağı ölümlerini yüzde 2’ye indirmek gerekiyor"

Buzağı kayıplarının Türkiye’ye maliyetinin 2 milyar TL civarında olduğunu ve büyükbaş hayvancılığın geleceğinin buzağı kayıplarının önlenmesine bağlı olduğunu ifade eden Kocamaz, “Bu kaybın göz ardı edilmesi mümkün değildir. Bu sebeple buzağı ölümlerini öncelikle yüzde 5’e, daha sonra yüzde 2’ye indirmek gerekmektedir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak verdiğimiz buzağı barınağı desteği ile buzağı kayıplarının önüne geçilerek işletmelerde ekonomik kayıplar azaltılacaktır. Ülkemizdeki sürülerin gençleştirilme ve ıslah edilme hedeflerinin gerçekleştirilmesinde buzağıların tekniğine uygun yetiştirilmesi önemlidir. Buzağı yetiştiriciliğinde en önemli materyal buzağı barınağıdır. Projemizin uygulanmasıyla ilimiz genelinde damızlık süt ve besi materyali artırılacak, süt ve et endüstrisine katkı sağlanacaktır. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti gösterip hizmetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz. Her zaman üreticilerimizin yanında olduk ve bundan sonraki yeni yatırımlarımızla da farkımızı göstererek daima yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı.

İlk dağıtımı Tarsus’ta gerçekleştirilen buzağı barınaklarından Akdeniz ilçesinde 67 üreticiye, Çamlıyayla ilçesinde 9, Erdemli’de 79, Gülnar’da 58, Mut’ta 288, Mezitli’de 17, Silifke ilçesinde 119, Tarsus’ta 326 ve Toroslar’da 37 üretici olmak üzere toplamda bin üreticiye yüzde 75 hibeli buzağı barınağı desteklemesi yapılacak. Tarım ve hayvancılığın ileri olduğu ülkelerde buzağı ölüm oranları yüzde 2 civarında iken, Türkiye’de ortalama yüzde 15 civarında olması ve her yıl doğan 4,5 milyon buzağının 650-700 bininin heba olması yetkilileri harekete geçirmiş, Bakanlık tarafından 2018 yılı ‘Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele ve Buzağı Kayıplarının Önlenmesi Yılı’ ilan edilmişti.