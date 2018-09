Mersin'de üreticiye nergis çiçeği soğanı desteği

2015 yılı itibariyle ‘Nergis Çiçeği Yetiştiriciliği ve Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında nergis çiçeği soğanı dağıtımı yapmaya başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticiye ek gelir sağlamaya ve Mersin'e alternatif tarım faaliyetleri kazandırmaya devam ediyor.

Proje kapsamında, 2015 yılında 63 üreticiye 50 bin 400 adet, 2016 yılında 23 üreticiye 50 bin adet ve son olarak da bu yıl 60 üreticiye 150 bin adet katmerli, kokulu, arpa çeşidi nergis çiçeği soğanı dağıtılarak, toplam 146 üreticiye 250 bin 400 adet nergis çiçeği soğanı desteğinde bulunuldu.

2015 yılında üretimi yapılan nergis soğanlarının üretici açısından verimli olması üzerine, dağıtımlarına devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, sulama sıkıntısı olan arazilerde nergis çiçeği üretimi yaparak üreticilere ek gelir sağlamayı sürdürüyor. Proje kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı teknik personellerince üreticilere uygulamalı ve teorik eğitim verilirken, ürünlerin yetişme aşamasında da teknik personellerce gerekli arazi kontrolleri yapılarak verimli ve kaliteli ürün yetiştiriciliği için çalışmalar da yürütülüyor.

Kocamaz: “Çiftçiden desteğimizi esirgemedik”

Her koşulda tarımın ve üreticinin yanında olduklarını belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Mersin'i her anlamda ayağa kaldırmak için çaba gösterdik. Bu alanlardan bir tanesi de tarım. Üreticilerimizin yanında olarak, çiftçiden desteğimizi esirgemedik. Yerel yönetimler olarak bizler tarımın geleceğini düşünmek zorundayız. Bu anlayışla, ürünün toprakla buluşmasından tutun da, ürünün değerlenmesine, sevkiyatına ve üreticinin cebine artı kazanç sağlamasına kadar tarıma her alanda destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Tarım için suyun ne kadar önemli olduğu biliciyle 2014 yılından itibaren 201 sulama tesisine 510 bin metre sulama borusu teslim ettik. Yaptığımız bu projeler öyle güzel sonuçlar verdi ki tarıma sağladığımız kazanç 4 buçuk yılda 398 milyon TL'ye ulaştı” dedi.