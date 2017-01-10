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10 Ocak 2017 15:57

Mersin’de uyuşturucu operasyonu

Mersin’de uyuşturucu operasyonu

10 Ocak 2017 15:57

Mersin’de Narkotim ekiplerinin son 5 gün içerisinde kent genelinde düzenledikleri 17 ayrı operasyonda bol miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 28 kişi yakalandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotim ekiplerince uyuşturucu madde satan kişilere yönelik 1-5 Ocak tarihleri arasında 17 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 95 kilo 818 gram esrar, 8 gram eroin, 6,6 gram kokain, 34 bin 329 adet uyuşturucu hap, 225 gram metamfetamin, 14 bin 756 yeşil reçeteye tabi tablet ve 3 bin 200 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden 18’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 10 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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