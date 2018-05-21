Mersin’de uyuşturucu şebekesine darbe

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Mersin’de sokak satıcılarına yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu sevkiyatını yönlendiren kişilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı tahkikat başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik takibin ardından tespit edilen hedeflere yönelik operasyon düzenleyen polis, 14 şüpheliyi gözaltına alırken, şüphelilerle birlikte 15 bin 948 adet ecstasy hap, 85 gram esrar, 1 adet sahte nüfus cüzdanı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 130 TL para ele geçirildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8’i tutuklandı.

Polisin, aynı suç örgütüne yönelik önceki dönemde yaptığı operasyonlarda ise 65 kilo esrar, 109 adet ecstasy hap, 30 gram metamfetamin ve 4 gram kokain ele geçirilirken, 3 kişi tutuklanmıştı.