Mersin’de veliler için kamu spotu hazırlandı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, okula uyum sürecinde velilerle rehberlik edecek bir kamu spotu hazırlandı. Yaklaşık 3.5 dakikalık kamu spotunda, çeşitli okullarda görev yapan 13 öğretmen rol alırken, velilere, çocukların okula alışma ve uyum sürecini kısaltacak, bu süreçte yaşanabilecek sıkıntıları azaltmaya yönelik bilgiler yer aldı.

Kamu spotunun çekimleri, kentin çeşitli ilçelerinde yer alan Cennet Cehennem, Soli Pompeiopolis, Kız Kalesi, Aynalıgöl Mağarası, Kleopatra Kapısı gibi tarihi ve turistik mekanlarda gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, hazırlanan kamu spotunun velilere, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ışık tutacağını söyledi. Koca, öğrencilerin okula uyum sürecinin ne kadar hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilirse, öğrencilerin akademik ve sosyal alanlarda başarılarının da o kadar ileri seviyelere taşınacağını belirtti.

Kamu spotunun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün web sitesi başta olmak üzere, çeşitli internet sitelerinde, sosyal medyada ve veli toplantılarında paylaşılacağı kaydedildi.